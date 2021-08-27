大陸市場監管總局7月份加強對上市公司的管制，導致科技股、教育股及遊戲股等產業股價接連重挫，美國中概股也受到牽連出現崩跌，不過隨著監管前景趨明朗，市場信心逐漸恢復，吸引不少美國散戶跟著抄底中概股，過去5個交易日購買量高達4億美元（約新台幣112億），創下5年來新高。此外，女股神伍德（Cathie Wood）也認錯買回京東ADR，提高持有中概股部位，更喊話大陸市場後市不悲觀，看好未來發展。

綜合外媒報導，研究機構Vanda Research數據顯示，本周中概股的購買量出現明顯成長，過去5個交易日購買量達4億美元（約新台幣112億），為5年來新高，以阿里巴巴的購買量最多，甚至是輝瑞的2倍，另外包括電商拼多多、京東及百度等都獲得美國散戶的青睞。

Vanda Research旗下高級策略師Ben Onatibia表示，「在恐慌情緒逐漸消散的狀況下，先前中概股的下跌給了散戶逢低進場的機會，這也讓部分選擇退出的大型投資者提供流通性。」

事實上，不僅散戶恢復對中概股的信心，女股神伍德也在周二買進16萬4889股的京東ADR，她強調，「我對中國的長遠發展並不悲觀，他們是一個積極進步的社會，雖然政府推出很多限制或規則，但我認為他們不會放棄持續進步。」

數據顯示，那斯達克指數中的金龍中國指數，在投資者逢低買入下開始上揚，24日單日飆漲近8％，近5個交易日已經累計漲逾11％，對比過去6個月重挫逾38％有不小差距，顯示投資者對中概股的投資情緒出現好轉。

儘管如此，這一波已散戶為主的反彈仍藏有隱憂，Ben Onatibia認為，相較大型金融機構操盤者，散戶在買賣上較為情緒化，只要中概股市場行情開始回暖後，散戶熱情可能因此消退，「我們認為在未來幾天就可能出現變化，散戶的需求開始消失。」

中概股阿里巴巴周四收在165.24美元，下跌3.86美元（或2.28%）；騰訊ADR下跌0.93美元（或1.53%）收在59.96美元；拼多多跌1.98美元（或2.02%），收在95.86美元；百度挫0.66美元（或0.43%）收在154.47美元。