台灣中油公司與中鋼(2002)共同規畫鋼化聯產策略，攜手致力研發減碳技術，今(27)日簽訂合作備忘錄(MOU)，雙方將共同合作建構研發平台，評估並落實重點低碳技術，未來希望能以CO2為碳源生產綠色產品，增加收益且帶動經濟。

台灣中油與中鋼公司基於雙方資源利用最大化及減碳之共同目標，共同規畫鋼化聯產策略，並由台灣中油代董事長李順欽及中鋼總經理王錫欽，於今日簽訂合作備忘錄(MOU)，透過研發平台建構，啟動雙方合作序幕。未來雙方將攜手致力於減碳技術研發，評估重點低碳技術並落實技術創新與商業化；期能以CO2為碳源生產綠色產品，除降低對環境之衝擊外，更將增加收益並帶動整體經濟，共同達成淨零碳排的終極目標。

台灣中油配合國家政策，設定煉化結構升級、石化高值化及碳捕集再利用等發展目標，朝向低碳製程轉換，成為無碳、低碳能源提供者之淨零路徑邁進。