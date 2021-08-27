9月進入秋冬重要檔期，新光三越全台共引進超過350個流行品牌與美食櫃位，眾多改裝新櫃、快閃店接力登場，其中，涵蓋超過百家流行品牌新櫃，與人氣美食新櫃及限定快閃店。秋冬新品入荷，可把握「新生活卡利HIGH」獨家回饋，8月29日前搭配11大指定銀行信用卡並綁定新光三越行動支付skm pay累計消費，最高享7%禮券回饋。

RIMOWA首度進軍南台灣，8月5日已在新光三越台南新天地開南部獨家店。（新光三越提供）

百家流行品牌新櫃中，全台首發、被稱為地表最強禦寒神器的CANADA GOOSE，重新裝潢後8月5日已在台北信義新天地A9開幕；擁有行李箱之王美稱的RIMOWA首度進軍南台灣，8月5日已在台南新天地開南部獨家店；韓國街頭新興潮牌COVERNAT全台首發店，9月中旬進駐台北信義新天地A11；被譽為地表最強耐水鞋的V-TEX Waterproof，9月1日在台北信義新天地A11開信義區獨家店。

精品龍頭愛馬仕Hermès進軍美容產業，去年10月首度在台北信義新天地A8快閃，本周領先全台陸續在台中和台北開設全台首發的愛馬仕香水與彩妝專門店HERMÈS Parfums & Beauté，8月23日進駐台中中港店、9月1日進駐台北信義新天地A8；首家採用植物原生萃取科技的頂級保養品牌Helena Rubinstein赫蓮娜，在台北信義新天地A8後，更首度開設中、南部獨家店，台中中港店8月26日開幕，台南新天地9月17日開幕。

韓國街頭新興潮牌COVERNAT全台首發店，9月中旬進駐新光三越台北信義新天地A11。（新光三越提供）

至於，人氣美食新櫃及限定快閃店，包含獨家引進連續4年獲得曼谷米其林必比登推介的帕泰家Baan Phadthai，全台首發店8月13日開在台北信義新天地A8；乾杯集團旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」，8月22日在台北南西店展新店。

被譽為地表最強耐水鞋的V-TEX Waterproof，9月1日在新光三越台北信義新天地A11開信義區獨家店。（新光三越提供）

紐約傳統猶太貝果專賣店「飽貝bobagel」期間限定快閃店，9月1日開在台北南西店；蟬聯5年東京車站伴手禮第一名的The maple mania楓糖男孩楓糖奶油夾心餅乾首次登台，9月1日在台北信義新天地A11快閃；歡慶周歲並帶來5種期間限定口味的貓咪吐司京都Neko Neko，9月1日至10月13日在台北信義新天地A8快閃；全台唯一瓶裝雞尾酒複合概念店WAT與米其林一星餐廳IMPROMPTU聯手打造大人味的紅豆奶油捲雞尾酒及三款銀牌酒品，即日起至8月31日在台北信義新天地A9、高雄左營店，即日起至11月30日在台南新天地同步快閃。

連續4年獲得曼谷米其林必比登推介的帕泰家Baan Phadthai，全台首發店8月13日開在新光三越台北信義新天地A8。（新光三越提供）

乾杯集團旗下頂級燒肉品牌「老乾杯」，8月22日在新光三越台北南西店展新店。（新光三越提供）

蟬聯5年東京車站伴手禮第一名的The maple mania楓糖男孩楓糖奶油夾心餅乾首次登台，9月1日在新光三越台北信義新天地A11快閃。（新光三越提供）

紐約傳統猶太貝果專賣店「飽貝bo’bagel」期間限定快閃店，9月1日開在新光三越台北南西店。（新光三越提供）