台中港務分公司針對巴拿馬籍貨輪「KAMO」靠泊碼頭等區域加強消毒。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

台中港務分公司派員針對引水人辦公室等區域加強消毒。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

台中港務分公司派員針對引水人辦公室等區域加強消毒。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

台中港務分公司派員針對引水人辦公室等區域加強消毒。（台中港務分公司提供／王文吉台中傳真）

巴拿馬籍貨輪「KAMO」驚傳62歲菲律賓籍船長發燒送醫不治，採檢PCR確診新冠肺炎，由於該貨輪曾停靠台中碼頭25小時，也引起地方恐慌，對此，台中市衛生局指出，加茂KAMO停泊台中港期間，僅有1名船員曾下船查水呎，其餘船員皆無下船。已知目前中央流行疫情指揮中心已掌握15名登船人員進行PCR採檢，並要居家隔離或自主健康管理。

台中市衛生局上午接獲新北衛生局通報，

巴拿馬籍貨輪「KAMO」船長，在離開台中港欲前往日本時中途發燒，緊急於淡水停靠，後送淡水馬偕醫院搶救不治，檢驗新冠快篩呈陽性，PCR採檢也是陽性。

新北市衛生局在接獲醫院通報後，除通知管署、台中港務分公司，也通報「KAMO」台灣總代理郵船通運股份有限公司，經中央流行疫情指揮中心判定，確診者是菲律賓籍，船公司設籍台北市中正區，將個案判定為台北市境外移入確診個案。

根據疫調，該船有外籍船員20人，含確診身亡的這名船長，「KAMO」在25日下午1時30分靠泊台中港，停留至26日下午2時42分離港，下一港為日本。台中港務分公司指出，「KAMO」靠泊台中港期間，進行食水、燃料等補給，目前掌握靠泊25小時期間未接獲人員不適通報。

加茂KAMO停泊台中港期間，僅有1名船員曾下船查水呎，且台中港相關單位並無人陪同，其餘船員都沒有下船。所有船員皆無台中市足跡，台灣港務公司台中分公司已完成港埠清消作業。

目前船上剩餘接觸者由台北市衛生局安排採檢及檢疫，而停靠台中港期間有有引水人1人、總代理1人、船務代理1人、理貨人員1人、海關1人、貨主3人、德隆倉儲4人、海巡2人以及司機1人，共計15人登船執行檢疫及相關業務。

這15名接觸者皆安排PCR檢驗，引水人1人接觸風險較高，列居家隔離，餘14人分別要求自主健康管理及自我健康監測。