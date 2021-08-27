新北市籍「順發886」漁船走私154隻名種貓，遭破獲後貓隻全數被迫「安樂死」，引發各界撻伐，檢方向上追查到是高雄市燕巢區經營寵物業的林政龍下單所購買貓隻，由於養殖場也有數十隻短腿臘腸狗、法鬥等名種狗，高雄市農業局動保處今天下午將派人前往現場追查犬隻來源，目前不預設是走私犬隻，動保處強調，查緝走私業務權責是海巡單位，犬隻若一旦被查出是走私犬將會由防檢局高雄分局依法處置。

高雄市農業局動保處副處長段奇漢表示，今天中午11點30分才接獲海巡單位通報，指查獲新北巿籍「順發886」漁船走私154隻名貴寵物貓來源的業者，是位於高雄市燕巢區經營寵物養殖場的林姓業者，由於該處是一家合法寵物養殖場，不預設犬隻是否走私，下午會派人去現場了解犬隻來源。

動保處強調，查核走私犬的權責是海巡單位，動保處只能透過晶片或其他管道確認國內犬隻的來源，目前未接獲海巡告知林姓養殖場的犬隻是走私犬，不過海巡單位一旦查獲是走私犬，將會沒入交由防檢局高雄分局處置，因此無法預設犬隻是否面臨安樂死。

據悉，海巡署已會同相關單位前往查核該犬隻來源，如果確認是走私來台，這批名犬可能也和154隻走私貓一樣，面臨安樂死的命運。