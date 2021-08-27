民眾排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝）
民眾排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝）
醫護人員排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝）
醫護人員排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝）

台北慈濟醫院今日開放第一到三類與孕婦接種莫德納新冠肺炎疫苗，符合資格的民眾前往接種。

這細菌1傳17人 患者咳到懷疑人生 傳染力遠高於新冠病毒
施打疫苗後傳多起死亡 消基會籲預防接種受害救濟審議應加速
#三類 #孕婦接種 #莫德納疫苗 #台北慈濟醫院 #日開放