台北慈濟醫院 今開放第一到三類與孕婦接種莫德納 17:572021/08/27 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 醫護人員接種疫苗。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民眾排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝） 醫護人員排隊準備接種疫苗。（趙雙傑攝） 台北慈濟醫院今日開放第一到三類與孕婦接種莫德納新冠肺炎疫苗，符合資格的民眾前往接種。 這細菌1傳17人 患者咳到懷疑人生 傳染力遠高於新冠病毒 施打疫苗後傳多起死亡 消基會籲預防接種受害救濟審議應加速 #三類 #孕婦接種 #莫德納疫苗 #台北慈濟醫院 #日開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4人打完高端後猝逝 前台大醫這樣看 10:172021/08/27 生活 接種高端疫苗後猝死 醫建議：血壓不佳者先別打 11:052021/08/27 生活 18至19歲如「疫苗孤兒」 嘉義市府籲應擴大打BNT 17:092021/08/27 生活 轟全民免費當高端白老鼠 江啟臣：無法讓人民安心的政府早該下台 11:372021/08/27 政治 台東盤點「爽約劑」疫苗 釋出900名額30日開放預約 10:562021/08/27 生活 近200萬劑 BNT疫苗下周抵台 12~18歲優先打 04:102021/08/27 財經要聞 接種完高端「呼吸喘、胸悶」 台中共4婦人出現不適 12:372021/08/27 生活 首批195萬劑快來了 12～18歲學生先打 釋出80萬劑BNT 開放民眾接種 04:102021/08/27 焦點要聞 彰化高端報到率降兩成 爽約劑開放民眾施打 增BNT疫苗28日開放登記 19:272021/08/27 生活 BNT疫苗開放意願登記 網一句話酸爆「塔綠班聖蟑士」 17:442021/08/27 政治 全大陸接種疫苗超20億劑次 三類人群可打第三針 16:232021/08/27 兩岸 生活熱門新聞 BNT明起開放登記要重新排隊？指揮中心曝1招「不會影響順序」 - 生活 42歲板橋女打完高端後血壓驟降 送醫急救觀察中 - 生活 買好市多骨灰罈紅茶回家 接體員打開秒崩潰 - 生活 搶80萬劑BNT 開放意願登記時間公布 - 生活 電風扇扇葉選幾片的最好？台電曝1關鍵：這樣買最省電 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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