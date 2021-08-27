BNT疫苗8/28開放登記意願！ 除了學生還有「這些人」可打

由慈濟、台積電、永齡等民間企業團體購買的BNT疫苗，其中約200萬劑即將來台，中央流行疫情指揮中心規劃12至18歲學生優先接種，人數約120萬人，剩下的80萬劑，指揮中心今宣布，將自8月28日下午2點起開放意願登記，呼籲有需求的民眾上疫苗平台登記。

指揮官陳時中說明，BNT疫苗剩下的量，會像先前從第一到第十類、根據年齡別往下開放。有醫師質疑，BNT優先開放青少年施打，18到20歲的人等不到疫苗，很多大學教師也還沒打，恐讓大學校園陷入風險。陳時中回應，成人可打的疫苗有莫德納、也有AZ，「還是把空缺盡量彌補起來，我們希望讓年輕族群盡量能夠打到。」

有媒體爆料BNT疫苗下周就會到貨，陳時中表示，還無法證實這項消息，至少我這邊沒有得到這樣一個消息；至於是否會由高層出面接機，他表示還會再與鴻海、台積電及慈濟大家坐下來好好談一談，看怎麼樣做會比較恰當。

另外，陳時中今天上午在廣播節目上罕見鬆口，「下個月、下下個月預計都會有BNT到貨」，下午在記者會被問到是否對疫苗時程頗有把握，他肯定地說，「疫苗大概就是這個時間」，3家團體都非常努力運用他們的影響力，和中央地方也都非常愉快，相信會順利的。