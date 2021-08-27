專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技(6677)今日股東會通過每股配發0.5元股票股利，同時改選7席董事(含3席獨立董事)、通過股票上市(櫃)案，董事長王建治說，未來一年內，在不超過1,000萬股內辦理私募，引進策略投資夥伴，提升營運效能。

總經理顏麟權進一步表示，受限於國內藥品市場規模與健保藥價，本土藥廠以中小型居多，若能有效結合彼此優勢，透過研發與產線資源的共享與分工，一則可以減少重複投資的浪費，一則可整合雙方資源共同開拓海外市場，目前瑩碩除盤點集團內資源進行整合外，亦積極尋找有助公司長期發展的策略夥伴，期望開創合作互利的雙贏策略。

此外，新冠疫情的衝擊也讓瑩碩體認到藥品供應鏈的重要性，以及區域化分散布局的必要性，近期子公司歐帕創國內藥廠首例，與日本客戶共同評估並成功試運行後，決定共同進駐台北港自由貿易區(Free Trade Zone, FTZ)，此舉最大效益將確保客戶亞太區藥品供應不斷鏈，歐帕也可省下自建倉儲成本，接下來將複製此模式，為歐帕爭取成為國際藥廠的亞太區藥品供應中心。

展望未來，瑩碩集團在研發、製造、銷售一條龍雛形完備，隨著營收規模放大，有助提升長線獲利與成長動能。母公司瑩碩將持續擴大研發投資力道、加速推進與國外客戶進行中的臨床試驗與新合作案，目前已簽約的授權合作案包括中國、韓國、馬來西亞、越南、泰國等亞太市場，今年除陸續進入關鍵里程碑或提交領證申請的收割階段外，亦將持續進行新合作案的洽談。歐帕則積極朝國際級CDMO(委託研究開發暨生產服務)轉型；泰和碩受惠產品組合優化與新品出貨放量，今年上半年獲利已超越去年全年，目前仍持續擴增產品代理線。二家子公司今年營運將穩健成長，對瑩碩的獲利挹注可望進一步提升。