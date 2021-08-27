因投資者關注將召開的傑克遜霍爾全球央行年會，預期可能會公佈縮減全球最大經濟體貨幣刺激措施，亦提振美元上揚，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，降低吸引力。加上全球最大金屬消費國中國，7月份的經濟數據增長不如預期，因極端氣候和疫情病例也使需求減弱，致倫敦(LME)周五銅價下跌。

周五(8/27)截至台北時間13:30，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.12%，報每公噸9,288.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,281美元低點。 (商品行情網)