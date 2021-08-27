當人突然獲得一大筆錢時，恐怕會因此改變價值觀。日本一名人妻透露，公公過世以後留下一筆遺產，由於丈夫是獨生子，因此繼承了4千萬日圓，不過一下子變得有錢後，丈夫心態也跟著改變，他不僅辭掉工作，甚至還經常去酒店揮霍，最後搞到妻離子散。

根據日媒「All About」報導，39歲的真美子（化名）10年前在朋友的介紹下，嫁給大她2歲的丈夫，對方做事認真且腳踏實地，是真美子的理想型，兩人因此結婚生子，他們陸續生下2個女兒，雖然不是非常富有，但生活穩定且很幸福。

豈料幾年前，真美子的公公過世，丈夫便繼承4000萬日幣（約新台幣1015萬元）的遺產，丈夫一下子變富有後，他的個性也跟著改變，不僅辭去原本的工作，還買了昂貴的進口車，之後甚至常常跑酒店揮霍，真美子看到丈夫完全變了一個人，擔心繼續這樣下去，遲早會坐吃山空。

真美子曾勸丈夫要節制，但對方卻聽不進去，半個月後她便向丈夫提出離婚，帶著小孩與丈夫分居，表示「錢繼續這樣花下去，一眨眼的工夫，丈夫的錢就沒了，他又沒有工作，這樣會連累到女兒的」，由於真美子的娘家較遠，因此她便住進婆婆的家，起初她還擔心婆婆會責罵她，沒想到對方非常明理，也意識到她的兒子出問題了。

真美子之後找了一份工作，過著三代同堂的生活，1年後丈夫突然出現，模樣看起來非常憔悴，拜託母親幫忙他，表示自己將遺產花到只剩1千萬日圓（約新台幣253萬元），這時他才感到驚慌失措，而丈夫的母親毫不猶豫地拒絕，丈夫才知道自己做錯了，開始四處求職，最後找到一份新工作。

真美子見到丈夫有心悔改，與女兒們商量後，決定再和丈夫復合，回到以前租來的房子，而婆婆也表示，「以後若有什麼問題，隨時都可以再來我這裡，你們可以把我這當做避難所」，也讓真美子聽了非常感動，而她也透露，即使丈夫已回到過去認真的模樣，但她仍無法完全相信對方，現在還在考慮離婚，畢竟丈夫曾破壞他們彼此間的信任。