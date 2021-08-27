雙北長照機構8/31開放探視；圖為台北榮總注射站施打疫苗的畫面。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心宣布，8月31日起雙北地區長照機構開放探視，訪客需提供3天內採檢之抗原貨PCR篩檢陰性證明，包含居家快篩。

指揮官陳時中說明，雙北已經不再是中高風險區，因此開放8月31日起住宿型長照機構開放探視，標準和其他縣市先前公布的標準一致。

指揮中心說明，長照機構訪客須出具訪視前3天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）；探視原則包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每住民次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩等。