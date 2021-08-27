中央流行疫情指揮中心宣布，8月31日起雙北地區長照機構開放探視，訪客需提供3天內採檢之抗原貨PCR篩檢陰性證明，包含居家快篩。
指揮官陳時中說明，雙北已經不再是中高風險區，因此開放8月31日起住宿型長照機構開放探視，標準和其他縣市先前公布的標準一致。
指揮中心說明，長照機構訪客須出具訪視前3天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）；探視原則包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每住民次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩等。
中央流行疫情指揮中心宣布，8月31日起雙北地區長照機構開放探視，訪客需提供3天內採檢之抗原貨PCR篩檢陰性證明，包含居家快篩。
指揮官陳時中說明，雙北已經不再是中高風險區，因此開放8月31日起住宿型長照機構開放探視，標準和其他縣市先前公布的標準一致。
指揮中心說明，長照機構訪客須出具訪視前3天內採檢之抗原或PCR篩檢陰性證明（含居家快篩）；探視原則包括落實預約制、實聯制、詢問TOCC、每住民次訪客人數不可超過3人、全程佩戴口罩等。
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