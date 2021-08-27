不幸的是陳姓負責人將同住的母親、太太及一雙子女救出後，返回廠房想搶救機具，不幸受困來不及逃生命喪火海。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

警消表示，後續將由火調科調查詳細起火原因，陳姓負責人目前已由家屬領回。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

由於廠房內堆置大量易燃物品，瓦斯桶等火勢一發不可收拾，火場溫度甚至高達300度，負責人捨身搶救家人後，再回到火場想救出機具卻不慎命喪火海，家屬一時之間也難以接受。(警消提供/吳建輝彰化傳真)

27日凌晨彰化縣芳苑鄉新復路一處千坪鐵皮工廠發生大火，警消凌晨3點29分獲報後抵達現場，但千坪的鐵皮廠房早已付之一炬，直到早上8點左右才順利將火勢完全撲滅，不幸的是37歲陳姓負責人將同住的母親、太太及一雙子女救出後，返回廠房想搶救機具，不幸受困來不及逃生命喪火海，警消表示，後續將由火調科調查詳細起火原因，陳姓負責人遺體目前已由家屬領回。

這起火警發生在27凌晨3點左右，消防隊3點29分獲報後，3點42分抵達現場，由於工廠面積超過千坪，消防隊調派附近包括鹿港、福興、甚至溪湖等分隊支援，一共出動23輛消防車、5輛救護車、3輛警備車共計51人前往救援。

彰化消防局第四大隊大隊長葉清添表示，警消獲報抵達現場後工廠已經進入全面燃燒狀態，家屬著急地說負責人還在裡面，隨即拉起水線灌救，但陳姓負責人仍未即時逃出，最後在車庫內找到大體，不幸命喪火海，火勢在4點26分獲得控制，一路到早上才順利將火勢撲滅。

葉清添說，陳姓負責人一家同住在工廠裡面，據家屬表示陳姓負責人發現火勢後，將母親太太與子女救出火場後，獨自衝回廠房內想救出部分機具，但火勢持續悶燒導致負責人來不及逃生，消防隊抵達現場時陳姓負責人已經受困多時，最終沒能及時逃生。

據了解，該工廠專營工程圍籬、告示牌、指揮棒、警示燈、反光背心等防護器具，算是國內數一數二的安全器材工廠，由於廠房內堆置大量易燃物品，瓦斯桶等火勢一發不可收拾，火場溫度甚至高達300度，負責人捨身搶救家人後，再回到火場想救出機具卻不慎命喪火海，家屬一時之間也難以接受。