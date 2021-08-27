蔡英文總統今在臉書表示，她要呼籲朝野各黨，把政治成見放下，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

蔡英文總統指出，政府自行採購的26.5萬劑AZ疫苗，今天中午抵達台灣。政府會在最短時間內完成檢驗封緘作業，儘快提供給大家施打。

她說，不論是哪種廠牌的疫苗，只要安全、合法、有效，政府都多管齊下，陸續取得更多的疫苗，希望有充足的疫苗來源，提升全民防護力，避免染疫，就是減輕醫護的負擔。

她指出，目前，疫苗施打已漸漸有序進行，各年齡層也都依順序開打，她要呼籲朝野各黨，把政治成見放下，不論哪種廠牌的疫苗，都有可能有個案的反應不同，但除了尊重醫學專業，過度的政治算計，實在是損人不利己，不要把政治放在防疫之前，這非民眾所樂見。

她表示，疫情已經在控制當中，政府要繼續提升全民接種率。這週，她和副總統賴清德都已經接種國產高端疫苗。請符合接種資格的朋友，有疫苗就去打，戴口罩、勤洗手。「全民感謝醫護，防疫不能鬆懈，我們一起來努力」！