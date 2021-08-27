競選國民黨主席的新北市前市長朱立倫27日前往義民廟參拜，被問及國人施打高端疫苗後猝死的狀況，朱立倫認為，政府的責任就是要給人民打國際認證的疫苗，高端的安全性、有效性都不知道，所有人民在做三期試驗，如果造成死亡、任何副作用，政府要負起全部責任。

朱立倫表示，緊急授權的高端疫苗沒有獲得國際認證，安全性、有效性「都不知道」，所有人民都在做三期試驗，「如果有三期試驗造成死亡或任何副作用」，朱立倫認為，政府都要負起全部責任。

朱立倫也說，甚至有任何的狀況，「隨時都要考慮停打」。