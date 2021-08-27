就在多國加快從阿富汗撤僑之際，激進組織「伊斯蘭國」（IS）分支26日傍晚對人潮擁擠的阿富汗首都喀布爾機場一帶發動兩起自殺炸彈攻擊，至少90名阿富汗人和13名美軍喪生，逾150 名阿富汗人和18名美軍受傷。事發地點除了喀布爾國際機場（KBL）這樣備受矚目的目標之外，其中一次爆炸發生在男爵飯店（Baron hotel），為什麼IS分支會選擇在這家飯店發動襲擊？

發生爆炸的地點位於喀布爾國際機場一個入口「修道院門」（Abbey Gate），以及位於機場附近的男爵飯店，兩者相距不足1.6公里。男爵飯店已被用作處理難民的一處中心，那些希望透過機場逃走的阿富汗人，會在此進行相關程序。

擁有160間客房的男爵飯店距離機場不到1英里，位於「安全緩衝區」內，靠近沙利文營地（Camp Sullivan）和國際安全援助部隊（International Security Assistance Force，ISAF）。沙利文營地可向所有身在首都的美國官方設施提供保護，理論上男爵飯店是很安全的。但正因為飯店聚集著大量想逃離祖國的阿富汗人以及有外國人，令它成為攻擊目標。看來恐怖分子挑這個地點施襲，是想藉此阻嚇想要逃走的阿富汗人、襲擊外國部隊與本地維安部隊。

男爵飯店此前一直是美國公民的聚集地，美軍上周曾出動軍用直升機將169名美國人從飯店運到機場。原本這批美國人打算沿著離飯店200公尺的道路前往機場，但由於大量阿富汗平民壅塞途中，又有塔利班的哨兵巡邏，使軍方在收到通報之後，決定派出三架CH-47直升機直飛男爵飯店，空降並接走這169人。