「水墨山海─當代景觀山水的形韻」展覽帶領觀眾暢遊水墨中的台灣。(南美館提供／曹婷婷台南傳真)

疫情讓人悶壞了，許多人都嚮往走進大自然山水美景懷抱，台南市美術館以「水墨山海」為主題，精選21件當代水墨典藏作品，邀請大家前進南美館，隨著水墨流動、山海脈動，飽覽高雄月世界奇岩銳石、七股海岸月照木麻黃、中橫公路詭石怪木等，一窺當代水墨畫家心中，關於家鄉山海的模樣。

南美館指出，山水風景一直是水墨畫發展過程中非常熱門的繪畫類型，中國傳統文人畫家以筆法墨韻勾勒出不僅是山水風景的形，更是個人的胸懷與情感。台灣當代畫家透過寫生、寫景的過程，發掘台灣特有的生態與地理景觀，構築出山海如斯土的文化認同。

「水墨山海─當代景觀山水的形韻」展覽共計2個展區，第一個展區O展間以山脈描繪為主，入口即以平台展現洪顯超巨幅描寫台灣山林意象的作品，使觀者走進展區低頭即見隆起的土坡與叢生的木麻黃，抬頭則是蔡茂松所繪中橫公路巍然的身影，環顧四周猶如環山群繞。

第二個展區P展間以海潮為主題，引領觀眾隨著黃才松筆下月影搖曳的木麻黃一路踏浪觀海。展覽共精選21件當代水墨典藏作品，展現當代畫家勾寫台灣獨特的山脈肌理與多樣的地景面貌。