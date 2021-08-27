彰化縣黃姓男子去年底在馬路邊，花費21分鐘破壞車窗後偷走內有8萬9千元現金的包包，被逮竟還強辯是吃壞肚子想找地方拉屎經過停留，法官不採信他的鬼扯，依竊盜罪累犯判處8個月有期徒刑，並沒收犯罪所得。全案可上訴。

59歲黃男未婚、長年無業，經常在村里間遊蕩，並曾因竊盜案遭判刑3個月；沒想到易科9萬元罰金執行完畢後仍不知悔改，2019年底晚間又騎車出門隨機找尋路邊停放的汽車下手。

根據判決書，去年12月13日晚間7點多，黃男持手電筒探照，看見林女停放在馬路邊的汽車內有包包，隨即徒手破壞車窗後偷走放在副駕駛座上的包包逃逸；包包內除了有8.9萬元現金，還有林女的身分證、健保卡、4張信用卡，與3本存摺，讓林女急得立刻報警。

鹿港分局警方根據路口監視器循線逮人，黃男與監視器中竊嫌衣著相同，連騎乘機車也被查出是他名下機車；黃男竟仍矢口否認犯案，遭檢警移送法辦，檢方起訴後，黃男還辯稱，當天晚餐吃壞肚子，想要找附近的田地小便、拉屎，路過林女停車處，剛好腳酸、且覺得空氣不錯，才會停在那裡休息，順便撒了泡尿。

審理法官認為，被告辯詞先後不一，不足採信，審酌黃男前有多次破壞車窗方式行竊之前科，卻未心生警惕再犯，足見對刑罰反應力薄弱，具特別惡性，犯後否認犯行也未與被害人和解、賠償損失，故加重量刑、做出如上判決。