不要懷疑，這裡是香港，坪洲頗有《一日三餐》小島風情

【旅遊經 編輯部報導】

香港一直以繁華的象徵，過往民眾到香港，除了吃美食外，即是逛街，但香港具多面向，您看到可能只是其中一小面而已，香港有百分之七十至八十是郊野，若是您是戶外喜好者，香港或許也是一個不錯的選擇，只是搭車三四十分鐘，即可至步道或山林走走，感受山林的桃源之境或不同的風土文化！香港旅遊局近期根據《OpView社群口碑資料庫》調查，「進行戶外活動」是台灣網友在解封後「最想做的事」前三名。香港旅遊發展局即以「咫尺自然·就在香港」為主題，首度線上公開香港離島秘境-坪洲，揭開在地人才知道的地道玩法。

台灣自然生態作家劉克襄表示，幸運地邂逅了隱藏版的香港，早在2006年就迷戀上被多數人遺忘的綠色香港，之後更經常多次前往香港，探索廣達香港四分之三土地的郊野風光，透過行山穿村，他重新認識了香港，更十分推薦台灣旅客前往香港旅遊，一定不要錯過走一趟香港郊野。

坪洲曾為工業小鎮現在則是集藝術、歷史和美食集一身的平靜小島

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坪洲──必去景點，以及工業小島蘊藏藝術新活力

坪洲全島地勢平坦，是既輕鬆又易行的郊遊小徑，是一座集藝術、歷史與大自然的恬靜小島，距離香港本島只要45分鐘船程，是遠離煩囂、放慢步調的好去處。由於早在清朝時期已有蓬勃的商業活動，因此漫步在島上的歷史遺跡，就像走入時光隧道一樣，荒廢的舊工廠、美麗的海灘、廟宇及充滿活力的街頭藝術，都為這小島增添獨特色彩。若您到這裡走走，坪洲可分為二個方向路線前往，一條往「天涯海角」；一條可「穿越歷史」走向工業小島感受藝術新活動，當然還不能錯過這裡的落日美景，坪洲就是一座日落打卡好「趣」處！

坪洲是日落打卡的最佳景點

◎.銀洲仔亭與大利島──香港鮮為人知的自然寶藏打卡景點

銀洲仔亭位於坪洲盡頭，擁有「天涯海角」的美譽，只須沿著標誌走向96公尺高的手指山，再穿越小徑，就能抵達銀洲仔亭，可以一眼將南丫島、港島西邊、青馬大橋，甚至香港迪士尼樂園盡收眼底。與坪洲主島僅有一橋之隔的大利島則是欣賞美麗夕陽的最佳打卡點，等待日落之餘，經常可見大利島的居民在這跑步、釣魚，享受海風。

銀洲仔擁有「天涯海角」美譽

大利島與坪洲主島僅有一橋之隔

大利島與坪洲主島的「一橋」之隔

大利島

◎龍母廟與天后宮 承載文化習俗的歷史記憶

坪洲曾是重要漁港，因此有許多與海相關的歷史廟宇。位於坪洲東灣的「龍母廟」建於1971年，是島上最大的寺廟，供奉水神「龍母娘娘」，傳說夫婦若觸摸廟內龍床，便可增添運勢，保佑闔家平安，婚姻美滿，多子多福。另外悠久歷史的坪洲天后宮則建於1792年，獲列香港二級歷史建築，主要奉祀「媽祖」。廟內有一古老銅鐘可追溯至18世紀，廟外則豎立了一塊由漁民於清末時期所造的石碑，別具歷史意義。

位於坪洲東灣的「龍母廟」建於1971年， 是島上最大的寺廟，觸摸龍母廟的龍床可保佑婚姻美滿多子多福

坪洲天后宮獲列香港二級歷史建築

◎.牛皮廠 文創藝術賦予工業小島新生命

而坪洲最受歡迎的景點，當屬隱身於坪洲大街、帶點神祕的福源牛皮廠。這間於1930年代開設的牛皮廠，現為香港三級歷史古蹟，原本已是廢墟的牛皮廠經活化後變為七彩繽紛的「秘密花園」藝術空間，牆身盡是藝術塗鴉，四處放滿由椅子、瓶罐及輪胎製成的創意裝置藝術，每個角落都是型格打卡點。許多藝術家因為喜歡坪洲的寧靜純樸，紛紛在這開設工作室，也讓坪洲變身為藝術融合大自然的好去處。

福源牛皮廠為坪洲最受歡迎的景點

福源牛皮廠為坪洲最受歡迎的景點

◎.永安街及永興街 坪洲特色美食應有盡有

碼頭附近的永安街是坪洲最熱鬧的大街，也是茶餐廳和小菜館的集中地。金黃香脆的蝦多士、菠蘿包夾冰淇淋、蒸蝦糯米飯等小島特色美食，絕對會令你垂涎三尺。若想買些在地小吃和飲品，可以到街上的超市和雜貨店尋寶，別有一番風味，當然也不能錯過在地海鮮！

永安街及永興街擁有各種海鮮美食與特色小吃

蝦多士

菠蘿包夾冰淇淋

圖片：香港旅遊局提供