全球礦業巨頭力拓(Rio Tinto)周五指出，力拓尚未對當地原住民團體支付賠償金。力拓去年在澳洲西部的一處鐵礦開發場破壞了當地古代巨石遺址。

在去年的事件中，力拓摧毀了澳洲Pilbara區域的一處具歷史和文化意義的遺址，該遺址顯示人類在4萬多年前就已經進入最後一個冰河時期。

澳洲國會在去年12月的一項內部調查指稱，力拓應該為當地的PKKP族人支付賠償金。並建議在接下來幾個月支付。

力拓澳洲的營運主管Kellie Parker指出，該公司承諾在支付賠償金方面「做出正確的事」，但是任何有關賠償金的細節應該遵守保密協定。力拓也已經修補峽谷的部分地區，以合理的方式修建這些遺址。

力拓在去年爆發該事件後，曾取消執行長和數名高層的巨額獎金。外界預估賠償金額在上億美元。

PKKP方面表示，希望與力拓建立共同管理制度，並反映出對相互權利尊重的共同承諾。