今年3月12日下午，陳姓男子搭乘捷運竟在捷運列車內，坐在座椅上裸露生殖器以手上下把玩，遭同列車女乘客報警查獲，台北地方法院依公然猥褻罪判處罰金1000元，可易服勞役，緩刑2年，緩刑期間完成法治教育課程2場次。
北院指出，陳男在審理時坦承犯行，犯罪事實與起訴書所載事證相符，經檢察官與被告在審判外達成協商之合意且被告已認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決，不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，給予陳男緩刑2年宣告。
北院表示，協商判決除了有法律規定的例外情形，檢察官與被告均不得上訴。
今年3月12日下午，陳姓男子搭乘捷運竟在捷運列車內，坐在座椅上裸露生殖器以手上下把玩，遭同列車女乘客報警查獲，台北地方法院依公然猥褻罪判處罰金1000元，可易服勞役，緩刑2年，緩刑期間完成法治教育課程2場次。
北院指出，陳男在審理時坦承犯行，犯罪事實與起訴書所載事證相符，經檢察官與被告在審判外達成協商之合意且被告已認罪，檢察官聲請改依協商程序而為判決，不經言詞辯論，於協商合意範圍內為協商判決，給予陳男緩刑2年宣告。
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