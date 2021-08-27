韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)今日召開股東常會，順利通過各項議案。展望後市，隨著疫情逐步趨緩，集團重啟展店計畫，目標今年共新展15家店，並秉持多品牌發展、推出新品牌及拓展其他銷售通路等3大發展策略，續拚營運穩健成長。

豆府2020年合併營收創18.05億元新高、年增達29.43％。毛利率54.54％、營益率13.8％，優於前年53.56％、11.73％。歸屬母公司稅後淨利2.3億元、年增達77.43％，每股盈餘（EPS）達10.29元、賺逾1股本，雙創歷史新高。

豆府去年雖受疫情影響，在最嚴峻的3～4月營收出現明顯衰退，但隨著疫情漸獲控制，防疫措施鬆綁後湧現的報復性消費，帶動各門市營運成績亮麗。同時，集團去年合計新展15家店，包括推出主打高檔韓式燒肉的新品牌「姜滿堂」，亦對營運挹注強勁成長動能。

受三級警戒禁止內用衝擊，豆府2021年第二季合併營收3.11億元，季減38.65％、年減20.48％，創近2年半低點，營業首見虧損0.26億元。但在政府補助挹注下，歸屬母公司稅後淨利636萬元，季減89.37％、年減88.17％，每股盈餘0.28元，雖雙創新低、但仍守住獲利。

合計豆府上半年合併營收8.19億元、年增5.98％，續創同期新高。但毛利率49.77％、營益率5.95％，較去年同期53.56％、12.16％驟降。在業外政府補助挹注下，歸屬母公司稅後淨利0.66億元、年減26.81％，仍創同期次高，每股盈餘2.91元。

展望後市，豆府將持續以多品牌策略深耕韓式餐飲市場、擴大市占率，與其他異國料理品牌同步積極展店，並積極切入外帶外送市場。同時，針對餐廳外的銷售通路，則進一步與網購電商平台及量販超商合作，以增添營收及獲利成長動能。

豆府上半年已新展北村豆腐家、韓姜熙的小廚房、飛機河粉各1家，8月則開出2家北村豆府家、1家姜滿堂，開幕時程受疫情延宕、獲米其林必比登推介的泰式炒河粉品牌「Baan Phadthai帕泰家」，已進駐信義新光A8、自9日起展開試營運。

而豆府既有品牌亦規畫持續展店，並積極建立會員制度、尋求與知名品牌異業合作機會，目標全年共新展15家店。此外，公司成立食品加工子公司安廚食品，持續開發更多即食品及冷凍料理包，並與各大銷售通路合作，盼增添營運成長動能。

豆府董事長吳伯勳認為，今年疫情仍然嚴峻，但疫苗陸續施打，對消費市場應會帶來正面助益。集團除致力打造安心的用餐環境，開發更多樣的特色餐點、提供良好服務，在餐廳外的通路上亦將積極開發商機，相信有助持續挹注營收及獲利穩健成長動能。