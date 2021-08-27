混打也擋不住Delta！今天新增7例境外案中，一名40多歲台女（案16059）曾在4月底接種過AZ疫苗，並於8月8日打莫德納，完成兩劑疫苗混打。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今證實，這是我國首例混打疫苗後發生突破性感染。而境外移入Delta的壓力蠻大的，本周16例境外案全都是感染Delta變異株。

羅一鈞今公布本周（8月20日至26日）境外移入案例的基因定序結果，共增加16例Delta變異株的確診病例，來自許多不同的國家，確診者的CT值從9到29不等，病毒量有高有低。

羅一鈞表示，國內目前感染Delta的案例累計共83例，其中13例為屏東本土群聚案，70例是境外移入案例，而境外案中有8例突破性感染，莫德納3例、BNT疫苗3例，嬌生1例，AZ疫苗1例。

羅一鈞指出，由相關數據可見，目前境外移入Delta的壓力蠻大，所以邊境要嚴管。目前不只境外移入有執行基因定序，本土案例也有也有，其中7月153例、8月51例，都是Alpha變異株，還沒有偵測到除屏東以外的Delta群聚。

羅一鈞也說，從7月2日至8月27日期間，國內共有214例境外移入，其中有23例突破性感染，大約佔10.7％，8例BNT、7例AZ、嬌生與莫德納各3例、國藥1例。

羅一鈞表示，而我國今天新增的境外移入個案中，有人曾接種過疫苗，且超過14天，屬於突破性感染，其中1例混打AZ與莫德納，另2人接種AZ疫苗。

混打疫苗突破性感染的是一名40多歲台女（案16059），8月24日自美國返台，入境後採檢確診，匡列1名接觸者。個案曾在4月底接種AZ疫苗，後在8月8日打莫德納，是我國首例混打疫苗後發生突破性感染的案例。