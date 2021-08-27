蕭敬騰在新歌MV中展現不受拘束、擺脫束縛的一面。（華納音樂提供）

蕭敬騰在新歌MV中展現不受拘束、擺脫束縛的一面。（華納音樂提供）

蕭敬騰在新歌MV中展現不受拘束、擺脫束縛的一面。（華納音樂提供）

蕭敬騰（老蕭）的新單曲〈已讀不回94我〉，傳達因現代人因工作、生活，時常被外界過多雜音干擾，影嚮，希望大家能做回最開心自在的自己；該曲也是老蕭現階段狀態，享受當下、專注於自己的作品，不受外界干擾、影嚮。近來一路工作滿檔的老蕭，為了讓MV順利完成，此次選在上海拍攝，並且由他再度擔任導演，MV充滿濃濃復古風，老蕭以各種形式象徵「自在」模樣，當中加入自己《Spread Love》畫作元素，絢目七彩象徵他內心無拘無束的世界。

老蕭提到自己偶爾也會有「已讀不回」的時候：「有些事情是必須經過時間消化，一時無法回答的事情就會先放著，有時候不是那麼即時的事情就已讀不回了。」歌詞不僅是表面的「已讀不回」，也呈現老蕭現階段的狀態，享受當下、專注於自己的作品，不受外界干擾影嚮。希望每個人能放下生活中過多的噪音與干擾，覺得煩躁的時候，不如試試暫時「已讀不回」外面的聲音，全心投入自己熱愛、專注的事物。

新歌MV結合台北、上海兩地工作人員與資源，老蕭事必躬親的從場景、美術、造型、腳本皆一手策劃，並且親自監督所有髮型、服裝..等細節，針對影像，老蕭希望傳達真正無拘無束的狀態，他在MV裡溜著滑板唱歌、自在地坐在屋頂上彈吉他、在一片橘色空間中拿著五顏六色的油漆桶四處潑撒，都呈現了他不受拘束、擺脫束縛的一面。此外，針對這首歌的概念，老蕭在9月4日晚上九點發起「世界勿擾日」，希望當天大家都能找一段時間把手機設定勿擾模式，將時間留給自己，傾聽自己內心的聲音，並於事後在社群網站打卡分享。