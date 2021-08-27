一份針對六都市長施政滿意度民調顯示，台中市長盧秀燕滿意度68％，較上任兩年的56％明顯增加12％，排名躍升六都第二；20至29歲年輕市民滿意比例上升至46％，50至59歲滿意度達82％；民進黨、民眾黨認同者對盧的滿意度提高，另有達63％市民支持盧競選市長連任。對此，市府表示，尊重各界民調的結果，市府虛心接受各界指教，專心且持續努力推動市政建設與發展。

TVBS民調中心公布六都市長施政民調，結果顯示盧秀燕施政滿意度68％，排名上升至六都第二，不滿意度減少7個百分點至10％。經交叉分析顯示，盧在20至29歲年輕市民滿意度由28％上升至46％，50至59歲的滿意度更由64％增至82％。

值得關注的是，該民調顯示，受訪的市民對未來盧秀燕若競選市長連任，是否會支持？結果有高達63％台中市民表示會支持。

針對防疫滿意度，五月中旬本土新冠肺炎疫情衝擊，在疫情三級警戒下，台中多處商圈店家暫停營業，近日疫情漸穩定，連續多日未有新增案例，商圈人潮逐漸回流。

對盧秀燕防疫表現，調查結果顯示，有79％台中市民表示對市長處理新冠肺炎疫情的表現感到滿意，僅8％不滿意，另外14％沒有表示意見。

此外，對空氣汙染改善問題，盧秀燕上任後改善空汙，要求中火減少燃煤，也推行多項改善策略降低PM2.5平均排放濃度，發展綠能政策，有51％台中市民對空汙改善感到滿意，相較去年12月調查結果，民眾滿意度略增兩個百分點，不滿意比例則減少7個百分點。

該民調指出，中立民眾及民進黨認同者、民眾黨認同者對盧秀燕的滿意度提高，是滿意度上升主因，中立選民滿意度從53％增至64％；民進黨認同者滿意比例由30％增至58％，民眾黨由40％增至89％呈現倍增，國民黨認同者對盧的滿意度則維持90％。