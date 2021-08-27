新北國王籃球隊在27日第一波視覺公佈，以「榮耀新北市」為主題，設計包含主Logo與5個副Logo。以國王的象徵物「王冠」為新北市加冕，定調「榮耀黃」為球隊主色調，照耀整座城市，將所有目光聚焦在新北市，與百萬市民共享榮耀。
設計採用，代表皇家榮耀的黃作為國王隊的代表色，象徵王者身份的皇冠，作為國王的標誌物。整體Logo設計，利用籃球運球的軌跡，搭配鮮明活潑金黃色勾勒出王冠形狀，也象徵照亮新北市這座城市的聚光燈。新北國王很榮幸有這個機會，用籃球來凝聚這城市，凝聚百萬市民的心。新北國王期盼與市民們齊心，為新北市共創屬於我們的榮耀。
另外的5個副Logo融合更多籃球與新北市地標元素設計，包含新北行政中心標誌性建築板，橋區的板橋火車站、市府廣場耶誕樹藝術裝置、淡水區漁人碼頭情人橋、瑞芳區金瓜石十三層遺址等，將新北市四方特色都融入其中。
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