桃園蘆竹區傳1工安意外，26日下午約3點1名33歲陳姓男子蘆竹區海湖北路某工廠搭建鐵皮屋時意外自約5公尺高跌落，且因未佩戴工程帽，頭部直撞地面，血漿外溢，經救護人員到場搶救送醫後，仍於送醫前失去生命跡象，經急救亦宣告不治。

陳男26日在工廠搭建鐵皮屋，約於下午3點56分左右，意外自5.6公尺高摔落地面，且因陳男未配戴工程安全帽，現場亦無架設防護網避免摔落，導致陳男頭部直接撞擊地面頭部嚴重受創，現場血跡斑斑，據工地負責人表示，已有發放安全帽給陳男，但疑似因未天氣炎熱陳男才未戴上。

救護人員表示，醫護人員到場時隨即給予傷者頸圈、長背板固、定BVM、CPR、AED(不建議電擊)、清洗傷口、包紮止血及注射強心針等急救處置，並送往長庚醫院進行急救，搶救過程中雖一度恢復脈搏，但經急救陳男仍宣告不治。

關於陳男墜落原因，桃園市政府勞動檢查處表示，經檢視監視器發現，事發當時陳男沒戴工程帽及安全帶，便獨自爬上5.6公尺的高處進行鎖螺絲的作業，並在攀爬過程中不慎滑落發生意外，勞檢處指出，依照SOP陳男應搭乘高空作業車進行鎖螺絲作業，工地現場配有高空作業車但為何未依規定執行仍待查清。

勞檢處表示，事故地點是1處廢棄舊廠房，業主購置該廠房後委託營建廠商進行翻新作業，並打算將廠房出租給物流業者，但目前已下令該工程全面停工，並持續進行調查並完成相關報告書，勞檢處指出，初步調查已確定雇主於現場工地違反職業安全衛生法規定，且造成1名工人死亡，後續將依法究責相關單位及人員。