由於醫療環境改變、並以永續經營為理念，仁愛醫療財團法人邀請長庚醫療財團法人，協助提升醫院診療、教學、研究及經營管理等面向，27日舉行合作聯盟儀式。長庚將提供資金、人才、技術、管理制度、資訊科技等全面性的人力、物力、財力挹注，使仁愛醫療財團法人永續經營，為守護中台灣鄉親健康盡更大心力。

仁愛醫療財團法人與長庚醫療財團法人合作聯盟儀式，27日上午在大里仁愛醫院舉行，台灣醫界同業代表、醫界協會學會代表和民間代表等，都到場祝賀，由仁愛醫療財團法人董事長廖仁、長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊、衛福部常務次長石崇良、健保署長李伯璋等12位貴賓拉開紅絲帶後展開新的里程碑。

董事長廖仁表示，考量醫療環境改變，在沒有宗教團體、大企業家背景之下，經營方面臨瓶頸，幾經思考需與更大型的醫療團體合作，最後與長庚醫療財團法人達成合作默契，希望仁愛在長庚的支援挹注下，更充沛的人力、更健全的資訊管理，這幾個月來長庚已派遣不少人才駐院下，確實一步步的進步，期待大家心手相連向前邁進，用仁愛之心守護每個人的健康，讓屯區鄉親在地就能享受醫學中心等級的服務，仁愛醫療財團法人得以永續發展。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，在兩院展開聯盟合作後，長庚已於近期內建置資訊化及自動化系統，進行軟硬體強化，同時更新提供相關重要醫療設備及導入各醫療專科人才，並將持續評估各類醫療所需資源及建築物安全強化等提升作業，未來仁愛醫療財團法人及所有附屬機構的名稱都不會改變，實踐仁愛及長庚兩家醫療財團法人永續經營共同促進社會公益的目的。

仁愛醫院為廖泉生博士於1947年創立，迄今七十餘年，現已發展為旗下擁有二家醫院（含區域教學醫院）、二家護理之家及居家護理所之醫療體系，與長庚醫療財團法人合作聯盟後，將為台中市屯區挹注豐沛的醫療資源，屯區民眾可以就近享有與長庚醫療財團法人醫學中心同等級的醫療照護服務。