前新北市長朱立倫（左三）角逐國民黨主席，27日出席義民祭，新竹縣長楊文科（左四）也到場。（莊旻靜攝）

前新北市長朱立倫（右二）到訪義民廟，不少同黨地方黨員出席相挺。（莊旻靜攝）

競選國民黨主席的新北市前市長朱立倫27日前往義民廟參拜，朱立倫被問及前黨主席洪秀柱談先前總統大選的「換柱」風波，非朱立倫責任，朱立倫則表示，當時他必須概括承受、不願意多做解釋，他認為國民黨最重要的就是團結、整合各方力量，打贏明年選戰。

朱立倫還被問到同黨的新北市議員劉美芳舉辦記者會，批評黨中央一事，是否在抗衡黨主席江啟臣？朱立倫則表示，「我們沒有抗衡、也不是對手」，都是同志及好友，在競選過程中也秉持這樣的精神，他說，江啟臣也是優秀人才，不管要參選地方、深耕地方，「都很歡迎」，優秀人才的建議「我都會接受」。

至於明年地方選舉是否瞄準六都，朱立倫則說，六都國民黨執政2都，「每一都都要拚」，不管哪裡都要努力、全力以赴，尤其桃園市他的家鄉，也要共同團結國民黨，打贏明年選戰。

朱立倫被問及憲法及黨章中，目標都是統一九二共識、一中各表，朱立倫則回應，所有的兩岸政策都是延續，根據黨章，包括九二共識、一中共表，不只是過去求同存異，朱立倫也說，期望朝互相尊重、求同尊異努力，「會更和諧」。

另外，朱立倫辦公室也說網軍惡意攻擊，朱立倫27日再強調，現在1450還會反串、惡意攻擊，已經不是新聞，希望未來有一天全民消滅網軍、消滅反串、消滅惡意的力量，網軍已經混亂台灣的政壇。

朱立倫到訪，包含新竹縣長楊文科、議長張鎮榮，立委鄭正鈐、林思銘、地方黨籍縣議員、民代不少人出席，支持他勝選，朱立倫也說，期望能團結打贏明年選戰。