【LIVE直播】本土+0 侯友宜最新說明｜2021.08.27

新北市今日確診個案0人，新北市長侯友宜表示，雖然今天確診0人，但仍希望穩定控制疫情，新北市將在10月份辦理全運會，睽違18年在新北再次舉辦，希望全運會可以順利辦好，疫情控制好後採取更多元化的方式舉辦，大家並肩作戰，繼續努力控制好。

侯友宜說，今日新增零確診，截至26日為止，居家隔離有409人仍在列管，另有32人可以解隔離；另外，因應疫情趨緩，新北市府也宣布，轄內住宿型長照機構將在本月31日開放訪客探視；侯友宜說，住宿型長照機構長達3個月未開放，辛苦所有的照顧和被照顧者。

侯友宜說，除了中央指引外，新北也列出4項開放條件，第一要指定公共區域訪視，第二最多3位訪客、訪視最多30分鐘，第三訪客需出示快篩證明，第四探視不共餐，其中最多30分鐘、不共餐的規定比中央標準更嚴格，希望開放後新北仍舊能把疫情控制好。

新北鬆綁長照機構，31日起開放探視，須遵守4大原則。（新北市府提供）

中央公布五倍券相關細節，新北市長侯友宜26日表示，配合中央，新北將推出「新北加倍券」，共有500換1000、1000換2000與5000換1萬，最小面額50元，讓婆媽可以到市場買菜或小吃，「加倍送、加好用、加便利」，全力衝刺庶民經濟。