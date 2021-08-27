27日盤中，韓國LG Chem(樂金化學)股價一度跌至9個月低點。經過日前因有火燒車疑慮的大規模召回事件後，美國GM(通用汽車)掛保證，還是會跟樂金化學繼續合作不會拆夥，但仍無法消弭市場對樂金化學的不信任感。

LG Chem在27日韓股交易時，股價曾重挫3.9%，創2020年11月至今最低點。若收盤時沒有意外的話，樂金化學可能會寫下自2020年初以來，周線跌幅最大的一周。當時，樂金化學周線曾大跌14%。

GM於26日表示，將繼續維持與韓國樂金能源解決方案(LGES)之間業務關係。LGES是樂金化學百分之百持有的子公司，同時也是GM這次召回規模擴大到18億美元的電動車主要電池供應商。

這家美國汽車大廠的電動車轉型之路看似出師不利，不過，還是指稱自己有很多法寶能確定日後不會落隊同業。

上周，通用汽車曾表示，因車用電池有瑕疵，可能會有火燒車疑慮，因此召回旗下Bolt電動車將花10億美元，同時，也會向韓國LGES索取求償金。

目前，GM、LGES與LG電子仍在調查真正原因。分析師認為，正在進行的瑕疵調查與電池起火真正原因眾說紛紜下，導致樂金化學股價下跌。

話說4月時，GM與LGES才表示，雙方將在美國田納西州的斯普林希爾，建立第2家美國電池廠。至於首座相互合作的電池廠，正在俄亥俄州的勞德斯敦趕建中。

7月時，GM以火燒車風險為由，已召回6.9萬輛Bolt電動車，若累計共需召回14.2萬輛，所需成本將高達18億美元。同時，GM也因此發出聲明，在沒有找到真正原因的一天，Bolt電動車就一天不會再賣。