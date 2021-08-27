為打造城市營建工安環境，高市府今年3月邀集高雄市8大建築相關公會及各機關擬訂「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，經審議通過，根據營建工地公安統計資料顯示，今年截至8月共計有8案工安事件，較去年同期14案，降幅達42.9％。

高市府擬定的「加強建築工地公共安全實施方案」於今年4月6日審議通過，要求營建業者自律，並透過公私協力，各相關局處加強聯合稽查，達成營建工地公安防減災目標，高市府工務局表示，為強化營建工地公安，降低勞工發生職災事件，由高雄市副市長林欽榮、市府秘書長楊明州、副秘書長王啓川等分別帶領市府團隊實施建築工地聯合稽查，強化落實工地安全衛生設施等設置。

工務局長蘇志勳強調，為了加強建築工程施工安全，工務局偕同專業公會技師、建築師及市府相關局處進行每周2天建築工地聯合稽查，並針對高風險建築工地進行每周3天施工架、高處作業、吊料作業等高危險作業稽查。

此外，透過市府聯合舉辦「勞工安全宣導講習會」宣導建築工地公安，提升工地安全衛生設施設置，即便遇到新冠肺炎疫情影響，相關單位仍於7月12日及8月3日透過線上講習課程，積極宣導建築工地工安，強化營造業勞工安全。

根據營建工地公安統計資料顯示，今年截至8月共計只有8案工安事件，與去年同期14案相比，大幅減少6案，案件數降幅高達42.9％，工安事件頻率下降，顯示營建工地工安防減災已有初步達成目標。