疫情三級警戒期間，外送平台業者訂單暴增，導致事故攀升。北市統計，機車外送員6、7月死亡人數1人、受傷人數達312人，市長柯文哲要求交通局提出具體改善作為。

柯文哲在公共安全督導會報中，對於機車外送員的交通事故受傷人數攀升，表示高度關切。他指出，機車外送員6、7月死亡人數1人，受傷人數達312人，而且集中在Foodpanda和Uber Eats這兩家業者。

交通局說明，因為疫情三級警戒的關係，各家外送平台業者的訂單暴增，導致事故發生件數也隨之增加，已要求該兩家外送平台業者提送降低外送員發生交通事故計畫進行審查。

另外，警察局也會持續針對機車外送員違規熱區熱點加強違規取締，並針對事故熱點加強見警率。

交通局也針對六家外送平台業者，討論加強外送員識別標示的改善作為，10月22日後Foodomo和蝦皮必須在外送箱用插板方式來提供辨識，交通局也將評估將規範納入自治條例。