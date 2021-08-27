【愛傳媒特約記者吳思賢報導】公視旗艦大戲《斯卡羅》再度引起討論，這次是針對清朝時的屏東為什麼會有那麼多船運？

臉書社團「台灣真實故事」日前分享《斯卡羅》相關新聞，熱心公共事務的范姜奕凱指出：「為什麼福州跟屏東的貨，是從屏東上岸，而不是進台南府城分裝轉送？」因為「用商人的角度來說，三個這麼窮的部落，開一個小港口，除非是走私貨，不然有太多不合理的地方了」。

無獨有偶，出版三大冊《台灣島史記》的前立法委員蔡正元也在臉書上表示，「那個年代，屏東海岸是個黑暗世界，外國商船觸礁或上岸取水，常遭搶劫甚至殺害。羅發號（羅妹號）只是其中之一，有強盜行為的人不限原住民，漢人也為數不少。」而且「台南的洋行曾出資，找菲律賓人攻擊屏東這些村落，還是無法阻止商船遇害。美國派軍艦「懲罰」原住民，也是損兵折將無功而返。」

一百多年前的屏東海岸，到底有多少貨船或是擱淺的商船？兩者之間有沒有關係？隨著電視劇播映，引起許多討論。

電視劇不是紀錄片，未必需要做到完全符合實際，不過還是有不少人指出真實的歷史另有情況，例如蔡正元就說「這部電視影集拍得不錯，但戲劇總有虛擬的人物、虛構的劇情、虛假的對白，一定會偏離史實」，「不可以認真的視為歷史紀錄片」。他認為劇中主角李仙得不是有些專家批評的「賣台第一人」，正確的說法應該是「殖民主義買辦」，毫無立場胡亂買賣，所以最後連美國政府都受不了，直接逮捕李仙得，李仙得干脆投靠日本。

蔡正元說，《斯卡羅》劇中把李仙得說的很正派，可以說是徹底的謊言，而且李仙得也不是正牌的美國領事，他是在廈門經商，花錢「捐官」混了一個「兼任領事」。尤其李仙得跑到屏東處理船難，不是什麼悲天憫人的官員角色，而是一筆跟台南洋行的生意。

至於「南岬盟約」，蔡正元引用了李仙得自己講的話：「那雖是沒有價值又非正式的文件，我仍認為，是讓船隻錨泊在台灣南部

較為安全的方法。」這個方法讓卓杞篤可以收到豐厚的禮物，李仙得可以拿到豐厚的酬金，兩人相得益彰。事後外國商船遭搶的案例真的少了。但原因是「南岬盟約」生效，還是因為清政府的武力進入瑯嶠，就見仁見智了。

范姜奕凱也指出：「建築風格有點怪，閩南人的建築風格居然跟客家人一樣」，身為客家子弟的他認為，「客家應該是土牆，閩南風格應該是石牆」。

相關討論不斷，顯示《斯卡羅》的收視成績果然不錯（照片取自《斯卡羅》臉書粉絲專頁）。