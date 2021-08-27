今天在大聯盟場上道奇以4：0戰勝教士，此戰他們派出「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)先發投球，他成功拿下勝投，總計投7.2局被敲2安無失分，送出10次三振，僅1次保送，自責分率2.51，戰績是12勝4敗，而薛爾瑟加盟道奇後狀態更上一層樓，出戰5場拿下4勝，自責分率僅1.55。

A shutout and sweep in San Diego? Check. pic.twitter.com/aXkfp7AU9R — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) August 27 2021

上半季他在國民出賽19場拿下8勝4敗，自責分率2.76，成功入選國聯明星賽先發，沒想到加盟道奇後更神勇，目前完全沒輸過球，一共29局投球中飆出41次三振，僅投出5次保送，狀態幾乎無人能敵，也讓少掉包爾(Trevor Bauer)的道奇得到完美補強。

更可怕的是他在5月30日後就沒輸過球，29局投球中僅讓交戰打者繳出1成76打擊率，每局被上壘率僅0.85，其中分別對陣太空人、大都會、費城人、教士，助道奇坐穩國聯西區第二位置，目前僅落後巨人，按目前聲勢來看，薛爾瑟以37歲高齡再奪賽揚獎並非不可能。

當然道奇相較國民有更強悍打線，他們更在交易大限前換來游擊手T.騰納(Trea Turner)，加上席格(Corey Seager)、貝林傑(Cody Bellinger)、貝茲(Mookie Betts)、騰納(Justin Turner)、等一票強打，薛爾瑟儘管安心投球，等待隊友幫他灌進分數。

今天對教士他也力壓強投達比修有，後者投6局被敲5安失4分，其中挨了道奇巴恩斯(Austin Barnes)一轟，目前戰績7勝8敗，自責分率3.80，原本達比修有季初十分穩定，但到下半季漸漸失準，這場遇上強大的道奇和薛爾瑟要奪勝真的相當艱難。