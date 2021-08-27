柯文哲說明疫情。

爆合約就是不要復必泰！陳時中拿訂西裝喻「冬天沒衣還是要穿」 柯文哲嗆：死了8百多人才發現

指揮中心今(27日)宣布，新冠肺炎本土病例「+0」，並新增7例境外移入病例。關於最新疫情狀況，北市長柯文哲說，現階段邊境防疫應該是重點，結論就是全球嚴重，台灣又開始趨緩，北市還是會進一步放鬆管制，包含自助餐不強制專人夾菜、放寬火鍋、燒烤不強制由專人操作等。

新一批AZ疫苗到貨，副市長蔡炳坤說，疫苗覆蓋率來到52%，AZ目前安排第七波施打，接種時間從9/3至9/10分兩批施打，合計準備將近14萬劑提供市民做預約。

陳時中今接受節目《新聞不芹菜》專訪時，提到BNT疫苗復必泰標籤一事時，他說，以前企業購買時，合約原來是說不要有復必泰名稱，買家是可以要求包裝，(像)訂製西裝，希望標籤怎麼樣，合約都會寫得很清楚。對此，柯文哲說，死800多人才發現冬天沒衣服穿，這也不是大家要的，一開始百姓關心的是瓶子裡的疫苗、不是標籤，要死800多人才發現沒衣服穿，是不必要損失。

關於五倍券加碼部分，副市長黃珊珊說，下周會把追加預算送到議會，要爭取議會支持，相關配合五倍券方案有兩原則，分別是希望用到北市現有的數位機制、把錢留在台北花用。