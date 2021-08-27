黃金羽球男雙王齊麟、李洋在東京奧運勇奪金牌後，成為媒體追逐焦點，但人紅是非多，日前他們遭周刊爆料，因公務員身分若代言悠遊卡恐觸法，引發風波。不過，他們27日仍獻出公益處男秀，與男星謝承均出席易廷企業發起的「一起加油吧◦日台友好」公益記者會，由於兩人面對媒體顯得拘謹、緊張，和他倆有私交的謝承均看了感到心疼說：「跟我以前認識的李洋、齊麟不一樣。」出席前還給兩人加油打氣，要他們開心、振奮一點。

麟洋CP返國「出關」後第一次與好友謝承均相見歡，即同台擔任公益大使，代表易廷企業致贈日本124萬片獨家特製設計「一心一罩日台友好特製雙壓條醫用口罩」與「Kuroro聯名款醫用口罩」，他們為了27日的活動特地跟謝承均「拜師學藝」，請教如何做好稱職的公益大使。李洋因私接代言爭議，在IG發文「原來得金牌後才是開始」，他現場也吐露心聲：「我們沒有要離開公司，為什麼被大家講得好像我們要離開？覺得滿難過的。」被問到會不會退居預備球員？李洋語塞，氣氛一度尷尬。

謝承均（中）與王齊麟、李洋開心擔任公益大使。（粘耿豪攝）

與他們相識1、2年的謝承均事後透露看得出兩人暴紅後承受不小壓力，透露認識他們時是世界第3，已經是很厲害的選手，但還沒有奧運金牌的光環，大家注意力比較沒在他們身上。謝承均覺得他們兩個只是20幾歲的大男孩，很單純，但從奧運比賽前後到現在，身為朋友的他很心疼，希望不管是媒體或是支持他的朋友，或是有不同聲音的朋友，希望大家把支持跟喜愛留在那一刻。也安慰兩人「這是人生必經的過程，這只是其中一個課題」。

此外，愛打羽球的謝承均曾與李洋切磋過球技，李洋評價他球技好，回憶第一次跟謝承均打球時謝不小心扭到腳，對他感到抱歉，謝承均則說第一次跟李洋對打時，就先聲明自己球技很爛，純粹是運動好玩。而謝承均只跟王齊麟唱過歌，大讚王齊麟聲音很好聽。由於之前錢薇娟曝王齊麟想以選手身份參加《全明星運動會》，王齊麟說：「沒有啦，我覺得他們很熱血，現階段只想把本分顧好，沒有這個打算跟規劃。」