陳姓男子與妻子濃情蜜意時，拍下妻子微裸臀等多張性感清涼照，但2人鬧翻後打離婚官司，妻子竟回頭控告陳男偷拍，涉嫌妨害祕密。台北地檢署認為，妻子被拍並非完全不知情，故依罪嫌不足，處分陳男不起訴。

陳姓男子與徐姓妻子目前正在打離婚訴訟，徐妻另提告指控，陳男在去年8月、11月間，拍攝她穿著內褲的私密照，另趁一起出遊的機會，在她睡著時偷拍她的清涼照，還曾在住處拍她穿著長版上衣、微裸臀部的私密照，涉嫌妨害祕密。

陳男雖承認有拍這些照片，但否認妨害祕密犯行，辯稱當時2人感情都還很好，拍完後還用LINE傳給徐女，徐女都知情。

檢察官認為，徐女報警提告是在今年3月9日，指控陳男8月偷拍的部分照片，已逾法定6個月告訴期間，此部分不得再行追訴；另外，陳男曾在與徐女的對話紀錄中建立「2020姐姐12歲生日」相簿，清涼照就是首張照片，難認徐女完全不知情。

至於陳男拍攝微露臀部的照片，因是從後方拍攝，沒有拍到徐女的臉，且重點部位都有衣物遮蔽，難認有針對「身體隱私部分」拍攝，加上拍照時間是在2人還沒打離婚官司之前，無法認定陳男妨害祕密犯行，故處分不起訴。