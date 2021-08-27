歐盟近日公布「碳邊境調整機制」（CBAM）細節，而美國、日本及韓國等國也有可能跟進，一旦實施勢必對以外銷導向的台灣造成衝擊，依環保署草擬的「氣候變遷調適法」卻擬把碳費訂為每噸100元、落差甚大，綠色和平今天呼籲，有效碳定價制度必須以每噸300元為價格下限，每年以至少10％的實質成長率調升以跟上國際碳價，才能有效抑制碳排放、也增加GDP。

逢甲大學財稅學系副教授黃琝琇表示，歐盟訂出碳邊境稅為為防止「碳洩漏」，指的為跨國企業會把工廠移至碳稅（費）較低的地方生產，只要有與歐盟的碳稅有差額就要購買CBAM，碳邊境稅機制初期擬針對電力、水泥、化肥、鋼鐵、鋁等產業，未來可能會擴及至間接排放，此外，美國、日本、韓國等國也可能會陸續跟進實施。

中原大學應用經濟模型研究中心主任林師模說，依模型顯示，若歐盟、美國、日本、韓國均實施碳邊境稅，並且包括直接排放及間接排放均收取，範圍納入電子電機產業，恐怕會對我國衝擊達757億元。

中研院經濟研究所副研究員蕭代基則說，碳定價的高低將影響台灣減碳成效，若不實施碳定價制度，台灣的碳排量將逐年追高，與淨零背道而馳，如果我國實施的碳定價與歐盟相等，反而能對台灣產業競爭力、GDP及減碳帶來較大的正面效果。

綠色和平專案主任鄭楚忻說，如果我國碳定價使用環保署草案的每噸100元，無法抵銷產業衝擊外，也無法提供經濟誘因促使廠商減碳，跟未實施碳定價差距甚微，如果採行每噸300元為下限、逐年調升10％至歐盟碳價格水準，GDP可增加約1％，減碳成效也大大提升，呼籲應盡速落實「有效碳定價」。