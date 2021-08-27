雞排妹（鄭家純）人紅是非多，先是爆出遭金曲歌王翁立友性騷風波，接著又捲入小三疑雲，在男方及正宮道歉後，事件終於落幕，昨（26）日晚間在社群網站吐露心情，坦言情緒低潮將近半個月，如今已經逐漸恢復正常。

雞排妹在IG限時動態吐露近來心情，她表示：「處在情緒低潮快半個月，快從谷底爬回平原了。」經歷諸多風波之後，意識到以前不懂情緒週期，會急著想「解決心煩」，但往往躁動只會犯錯，如今學會接受不穩定的狀態，秉持著「少說話、少做決定，多聽智者建議、接受幫助」等原則，安靜等待力量回到身上。

雞排妹經歷風波後，學會接受不穩定的狀態。（圖／ ili.cheng IG）

雞排妹透露即便處於低潮，該做的工作還是好好完成，需要的耐心也不會減少，但卻不會有想發文的動力，深怕打字就會注入厭世能量，坦言處於這種低潮心境時，縱使碰上投資項目有收穫等值得高興的事，也無法享受喜悅及成就感，甚至連生日都不想約朋友一同慶祝，只想自己一個人安安靜靜躲起來。

雞排妹低潮到生日也不想找朋友慶祝（圖／ ili.cheng IG）

雞排妹日前上節目提到目前的愛情觀，透露很難在同一個人身上找到理想條件的對象，因此找對象時也會「分工」，讓2～3個人去分攤，強調「我們是獨立個體，大家應該要互相尊重」，這種模式對她而言不但能減輕壓力，也不用把那麼多期待放在一個人身上，不過這種相處模式即便一開始講好，仍會因為對象的嫉妒心，讓關係出現變化。