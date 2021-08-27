自五月三級警戒開始後，農情館為防疫需求就決定歇業，農會也利用歇業這段時間，將整個農情館進行大整修，希望帶給所有遊客一個全新的體驗。(吳建輝攝)

彰化縣二水鄉農會八堡圳農情館，至2016年開館以來全年僅休除夕1天，其餘前年無休，但今年受疫情影響5月三級警戒發布後就歇業至今，農會趁疫情歇業期間進行內部整修，本周開始逐步恢復營業，讓許久未聞的農情館咖啡香再次飄揚。

二水鄉農會在改組後，迎來全新的陣容，新任農會理事長藍世雄、總幹事楊政凱及常務監事陳奇煒為二水鄉農會帶來新氣象，自五月三級警戒開始後，農情館為防疫需求就決定歇業，農會也利用歇業這段時間，將整個農情館進行大整修，希望帶給所有遊客一個全新的體驗。

農會總幹事楊政凱表示，農情館整裝再出發，這次開頭就與鼻仔頭休閒農業區共同合作，推出中秋節新產品，除了一班常見的中秋月餅外，還有特別推出的「柚見幸福中秋禮盒」，將二水盛產的白柚果皮加工製成精油手工照，還加入傳統農業洗潔寶物無患子，讓清潔皮膚無負擔。

楊政凱說，農情館不管開車搭火車來都非常方便，距離火車站僅有850公尺的距離，步行不到10分鐘就可到達，歡迎全國鄉親結伴而行，到二水享受鄉村的寧諡與田園之美，愜意的微風搭配濃郁香醇的咖啡香，搭配手工製造的白柚香皂，感受二水不同的農村風情。