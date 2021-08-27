南山人壽今舉行110年股東常會，承認109年度營業報告書、盈餘分派案等，由於營運績效表現亮眼，合併資產規模達新臺幣(下同)5.1兆元，合併稅後淨利達374億元，獲利較前一年成長逾10％，創歷年新高。

疫情期間，南山人壽今股東常會舉辦嚴謹遵守中央流行疫情指揮中心的相關規範，並遵循集保結算所公佈修訂之「因應防疫召開股東會之作業指引」，制定因應新冠病毒防疫工作要點，首先，開放股東電子投票，降低群聚，第二，場地全面消毒，現場備妥消毒及防疫用品，人員進出一律採實聯制，並逐一確認有無佩戴口罩，安排備用會場，採行梅花座間隔1.5公尺以上距離；第三，出入口設置檢疫站，量測體溫、噴灑酒精，妥善規劃動線，加強控管人流；第四，積極主動製作並張貼數張「變種病毒多元症狀」之公告，提醒股東及在場所有人員。

南山人壽專注保險本業，持續開發創新並符合國人需求的保險商品與服務，將109年訂為「南山樂活元年」，推動轉型致力成為國人健康夥伴，倡議從「被動事後補償」走到「主動事前預防」。

南山人壽以客戶保障需求出發，跳脫價格競爭思維，以差異化的商品服務創造商品價值，109年度傳統型商品新契約保費為業界第一，110年上半年傳統型商品保費收入，累計初年度保費收入為409億元，市佔率18％，亦排名第一名。

其中，傳統型美元保單初年度保費收入為356億元，業界居冠。此外，高保障及外溢保單商品大幅成長，109年以10.2萬件拿下業界件數第一的寶座，110年上半年外溢保單件數15.9萬件，奪下業界件數冠軍。

南山人壽表示，未來將持續推動外溢保單，藉由健康獎勵回饋機制，鼓勵客戶落實自主健康管理，開發更多能夠陪伴保戶實踐健康過程的保險新商品，協助守護國人的健康。