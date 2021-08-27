德微(3675)近期有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，被櫃買中心要求公布自結損益，7月稅後淨利0.33億元，年增230％，每股盈餘0.73元。6、7月合計稅後淨利0.69億元，年增228.57％，每股盈餘1.56元。

德微7月營收1.78億元，年增32.59％，再創單月新高，公司取得DIODES VDA 6.3車用製程稽核，正式進入Tier 1汽車客戶系統，將推升車用電子獲利的大幅成長。此外，亞昕晶片全面由4吋轉5吋效益將在2022年正式放量生產，預期將使產能及毛利率大幅提升，並將投入擴充晶片產線計畫。

該公司SiC自動化封裝產線預計今年第4季開始量產出貨，自動化產線將帶動二極體平均月出貨量由2020年的1.6～1.9億顆、2021年的2～2.5億顆成長至2022年的3～3.5億顆/月。

展望下半年，法人預估，上下半年營收比重約45：55或40：60，公司在第3季及第4季營運延續上半年走勢，呈現逐季成長。