因最大城市雪梨為了防疫關閉商店並暫停服務業活動，澳洲7月零售銷售額暴跌，進一步印證受到Delta新冠變種病毒肆虐影響，其本季經濟料將大幅萎縮。

澳洲統計局周五公布7月零售銷售額較6月大減2.7%，為298億澳元（相當於215.5億美元），延續6月的衰退，並創下了今年以來最大跌幅，甚至比市場悲觀的預期（月減2.3%）更加惡化。為了防疫而實施旅行限制，澳洲6月零售銷售已經下滑1.8%。

規模達3600億澳元的零售業，占該國國內生產毛額（GDP）約18%，隨著第二大城市墨爾本和首都坎培拉也進入封鎖，其8月零售額料將進一步下跌。

以雪梨作為首府的新南威爾斯省7月零售銷售額崩跌近9%，墨爾本所在的維多利亞省本月銷售額恐將出現類似的衰退。

因消費、就業和工時受到重創，澳洲第三季經濟篤定難逃萎縮，使這一波從去年展開的強勁復甦畫下句點。

因爆發新冠疫情，澳洲去年第一季GDP下滑0.3%，到第二季更重挫7%，創下該國歷來最嚴重的萎縮，連續兩季GDP負成長亦宣告經濟陷入技術性衰退，是澳洲近29年來首度陷入經濟衰退。惟隨著疫情控制得宜，澳洲去年第三季GDP季增3.3%，並展開強勁的反彈。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia,CBA）表示，受到封鎖措施影響，估計約55萬名勞工遭到解僱，我們已經將第三季GDP成長預測從負2.75%下修至負4.25%。

這可能再一次引發經濟衰退，但分析師希望隨著近來澳洲加快疫苗接種速度，這些受創的主要城市在第四季的解封程度，能足以避免這個悲觀的結果。

目前澳洲的新冠疫苗接種速度已經明顯加快，平均每天約26萬人接種。該國略逾32%的成年人口已經完整接種疫苗，約55%成人至少接種過一劑。

澳洲總理莫里森 (Scott Morrison) 政府已經制定相關計畫，一旦70%成年人接種過疫苗就會開始重啟經濟，並在疫苖覆蓋率達到8成時完全解封。

由於雪梨和墨爾本封城時間一延再延，澳洲央行勢必將在9月7日舉行的下一次政策會議上，面臨延後縮減購債計畫的壓力。

新南威爾斯省周五公布單日本土新增確診數為882例，較前一日創下新高的1,029例減少，其中大部分感染者仍出自於雪梨。

維多利亞省公布單日新增79個本土病例，略較前一日的80例下滑，但由於其中26例的感染源不明，使原訂於9月2日到期的封城措施進一步延長的可能性升高。