巴拿馬籍貨輪「KAMO」驚傳菲律賓籍船長發燒送醫，採檢PCR後確診不治，因該貨輪曾停靠台中碼頭25小時，台中市長盧秀燕27日在議會總質詢時答詢表示，調查這艘船的船長和船員都沒有下船，但是中央有相關的港務人員上船做必要檢查，衛生局表示，因該轄區為中央，疾管署中區管理中心進行造冊和篩檢。

市議員賴佳微27日下午在議會總質詢時指出，巴拿馬籍的船長昨天下午確診送醫不治，詢問市府對此是否有做任何因應的緊急措施？是否掌握狀況？憂心船長及船員是不是有人停靠台中港時，上岸到台中港附近活動？衛生局有掌握他們的足跡？

盧秀燕表示，經調查該船的船長和船員都沒有下船，這艘船昨天從台中港靠岸以後，本來就要去日本，但是到台北淡水附近，船長覺得不舒服，趕快停在淡水港將船長送醫，停靠台中港時船長和船員都沒有下船，但是中央有相關的港務人員上船去做必要的檢查。

衛生局長曾梓展說，這艘船的船長和船員都沒有下船，但台中港務局相關人員有人上船，現在疾管署中區管理中心正造冊做進一步的篩檢，因為船是開到淡水之後船長才發病，衛生局也正積極處理。