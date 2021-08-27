53歲馬姓男子23日下午3時許，酒後在新北市烏來清潔隊內與2名同事發生糾紛徒手毆打2人，甚至於連到場處理的警員也遭受波及，警方訊後依妨害公務罪嫌法辦，另外2名同事堅持提告，警方也依規定受理，據悉，馬男為新北市議員馬見的父親，馬見今（27日）在臉書中致歉。

據悉，馬男23日下午3時許酒後在新北市烏來清潔隊內，與40歲高姓、44歲黃姓兩名同事發生衝突，馬男徒手毆傷兩人，孝義派出所警員獲報前往處理，也遭到對方推擠拉扯，警方將他帶回派出所保護管束。

高男隨後前往烏來分駐所提告，另外黃男於24日也持耕莘醫院診斷證明書到派出所提告，兩人堅持對馬男提出傷害告訴。警方依規定受理，馬男酒後推擠拉扯處理警員，訊後也被依妨害公務罪嫌法辦。

馬見今（27日）在臉書中致歉，對於家父涉及職場肢體衝突爭議一事，深感抱歉。該案必將嚴格遵循相關作業流程，移送懲戒委員會，並依獎懲規定辦理懲處事宜。

馬見說，家父於機關恪盡職守服務近20年，深知嚴以律己之重要，不應因職場同仁間糾紛而有所動搖。未來並必當謹守紀律，竭力排除相關糾紛之可能，避免再有類似事件發生，履行社會服務者的使命。

感謝社會各界及涉及人員於此事件的友善互動，期許能一同為更好的公共秩序及工作環境盡一份心力，並為地方帶來更良善周整的服務。做為家屬，馬見向本案涉及之人員，鄭重致上歉意，再次誠懇的說聲抱歉！

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