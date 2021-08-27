美媒26日披露，在阿富汗喀布爾撤離美國公民及合資格阿富汗人的美軍和國務院官員向塔利班提供撤僑名單，讓駐守喀布爾機場外的塔利班成員對相關人等放行。名單包括曾協助美軍的阿富汗人，華府被批如同向塔利班提供一份行刑名單，美國總統拜登沒有否認，僅指美軍有時需向塔利班提供資訊讓撤離行動順利進行。

華府及美國國會知情人士透露，塔利班攻入喀布爾後，在機場的美軍與國務院撤僑行動協調組向塔利班提供美國撤離名單，包括美國公民、雙重國籍人士、美國永久居民、特殊類移民簽證的阿富汗申請人。連日有數千人湧到機場外，超過美國的應對能力，國務院改變做法，要求撤離人士在收到通知前切勿前往機場，而美方此後向塔利班提供的名單不包括阿富汗人，至周三（25日）只有持美國護照及綠卡人士符合撤離資格。美國官員指出，因為白宮讓塔利班負責機場外安保造成的安全形勢所致。

部分國會議員上周聽取簡報後不滿華府做法，直斥是置曾協助美軍的阿富汗夥伴於險境。拜登在周四的記者會被問及此事時，聲稱不確定是否有上述名單，亦未否認美方向塔利班提供撤離對象姓名。他說，有時美軍會接觸塔利班成員，例如通知對方有輛載着某類人、某人數的巴士前往機場，希望獲放行。他又指無法準確說明是否存在撤離名單，但承認「可能有」。