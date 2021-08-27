警方在廖住處查獲毒品。（警方提供）

北市刑大警方26日前往新北市中和區某民宅，緝捕42歲廖姓毒販，廖看到警方直接從住家後門跑掉，並從2樓縱身跳下，造成頭、手及腿部多處挫傷，廖忍痛爬起還想再逃時，遭警方當場圍捕，並起獲安非他命等毒品。

警方4月時破獲某毒品案，從毒蟲口中，鎖定廖姓男子為中盤毒販，經循線追查，26日前往他位在景平路的租屋處逮人。

狡猾的廖嫌在警方抵達時立刻警覺，從2樓住處的後門離開，先是停在遮雨棚上觀望，然後竟然還拜託隔壁棟的鄰居開窗「收留」他，鄰居嚇壞當場拒絕。

廖見情勢危急，最後縱身一跳，整個人摔到1樓，過程中被鐵片刮中，全身多處受傷，但廖不顧疼痛，掙扎起身後還想繼續跑，但警方聽到聲響，前後包抄將他團團圍捕，另在他的住處內，起獲安非他命等證物。

廖男隨後被送往醫院包紮，所幸均為皮肉傷無大礙，經休養後被帶回警局偵訊，廖辯稱不是毒販，毒品只是自己買來吸食，警訊後被依毒品罪移送法辦。

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