東勢大梨公車亭讓居民等車時還能坐著休憩。（王文吉攝）

張祐齡將水梨、梨樹認養、石虎等意象，融入水寨一方農場的彩繪牆。（王文吉攝）

台中大毅老爺行旅推出「阿尼斯特」特展，展出直徑350公分的公仔「阿梨」。（台中大毅老爺行旅提供／王文吉台中傳真）

東勢大梨公車亭讓居民等車時還能坐著休憩。（王文吉攝）

藝術家張樸勻以竹編創作東勢大梨公車亭，吸引遊客拍照留念。（王文吉攝）

農委會水土保持局台中分局舉辦「農村體感藝術季」系列活動，由東勢梨之鄉休閒農業區首發推出「農村美術館」，邀請藝術家駐村創作，27日揭幕竹編、彩繪牆、布繩藝術等，大毅老爺酒店也策展直徑350公分的「社交巨梨」，邀請國人走進山村快樂住一晚。

張樸勻、張祐齡、鄭致廷等3位藝術家受邀進駐東勢梨之鄉休閒農業區，與居民討論尋找創作方向及適合材料，接著以高接梨、客家花布、石虎、竹子等主題，創作農村地景藝術。

張祐齡透過繽紛的暖色調，將水梨、梨樹認養、石虎等意象，融入水寨一方農場的彩繪牆。鄭致廷創作布繩作品，掛在宇勝農場樹上隨風飄搖，陽光照射就像水梨結實累累。張樸勻選在松苑山莊前方的公車站牌，以竹編創作東勢大梨公車亭，讓居民等車時還能坐著休憩。

台中大毅老爺行旅也推出「阿尼斯特」特展，展出直徑350公分的公仔「阿梨」，將農村翻轉成藝術遊樂場。行銷公關協理江夢怡表示，「社交巨（距）梨（離）」以疫情為發想主題，因為疫情隔離後產生距離，透過裝置藝術互動體驗，一起找回「心的距離」。

水土保持局台中分局表示，疫情趨緩，國旅可望漸進式復甦，歡迎國人走進山村快樂住一晚。即日起至11月30日，造訪梨之鄉休閒農業區購物享9折優惠，參觀「農村美術館」4大展區，拍照上傳臉書並追蹤梨之鄉IG官方帳號，即送鮮採水梨1顆，限量100顆送完為止。