女網友花8800元住日系酒店，卻接連遇到浴室淹水、泡澡水像冬瓜茶一樣黃的狀況。（圖／翻攝自爆怨公社）

日本飯店一向給人乾淨整潔的印象，但一名女網友昨發文抱怨，花了8800元入住台北新開幕的日本飯店，結果卻遇到浴室大淹水、泡澡水像冬瓜茶的慘劇，最後1小時換了3間飯，讓她忍不住自嘲，一次開箱3間房間還蠻值得炫耀的，好險這次是帶小孩來，不然跟男人1小時開3間房，大家聽到應該會笑死，貼文引起網友熱議。對此，業者則回應說，目前已經先關閉兩間客房，將盤點所有房間的實際狀況。

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，花了8800元入住台北新開幕的日本飯店，當天晚上11時15分，她泡澡完想排掉浴缸內的水，怎知髒水卻從洗手台下的排水孔中流出來，導致整個浴室大淹水。

女網友透露，告知飯店人員相關狀況後，當晚11時45分換到第二間房間，結果浴缸裡面的水黃到朋友說像是冬瓜茶，因此她又被換到第三間房間，總算可以正常洗澡，而飯店當時的處置是說讓她延遲到下午2點再退房。

女網友忍不住吐槽說，1小時換3間房，她是花8800元來當品管員？新開幕的飯店卻提供這樣的品質，日本人龜毛謹慎的態度都沒有，但最值得炫耀的應是她可以一次開箱3間房，還好這次是帶小孩來住，不然跟男人1小時開3間房，大家聽了應該會笑死。

貼文引起網友討論，「這也太雷了」、「三間房要26400只花8800就可以住3間，真的很划算」、「雖然老闆是日本人，但底下員工包含施工人員都不是日本人」、「很少人可以一晚開三次房欸」、「難得一次可參觀三間房間」、「超級開箱文」。