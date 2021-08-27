美股近日頻創新高，投資人熟悉的「巴菲特指標」已攀升至205%的新高，拉響警報，意味美股已被嚴重高估，美股崩盤恐近在眼前。

被稱為「股神」的巴菲特（Warren Buffett）曾在2001年表示，衡量股市估值的最佳方法，是用股市總市值除以GDP（國內生產毛額），作為判斷股市是否過高或過低的標準，巴菲特指標落在75%至90%之間為合理區間，超過120%即為高估，這項指標經常被用來衡量美股是否過熱。

外媒報導，那斯達克與標普500指數25日創下收盤新高後，代表美股總市值的威爾夏5000全市場指數（Wilshire 5000 Total Market Index）跳升至46.69兆美元，而美國第2季GDP預計為22.72兆美元，顯示巴菲特指標達205%，遠高於2020年第2季正值疫情高峰期時187%的水準。

不過，到了26日，市場等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）將在全球央行年會發表的演說，聯準會 (Fed) 官員又釋出鷹派言論，以及阿富汗局勢影響，美股4大指數收黑，終結連續5個交易日的漲勢。

報導指出，巴菲特指標在網路泡沫時期創下159.2%的高點時，巴菲特曾表示將是美股即將崩盤非常強烈的警告信號，在金融危機發生前幾個月，該指標也曾急劇飆升，因而使巴菲特指標成為預測市場的重要工具之一，不過，這項指標並不是完美的，例如它是將上一季度的GDP與當下的股市價值來比較，且GDP並不包括海外收入，但美國企業的市值則反映其國內與國際業務的價值。

雖然巴菲特指標的衝高，拉響美股警報，但在此之前已有多位華爾街大咖對美股即將崩盤發出了警告，包括資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）、電影《大賣空》(The Big Short) 原型Michael Burry等人都曾警告，史上最大牛市已接近尾聲，美股存在危機，恐將引爆史詩級的泡沫化。